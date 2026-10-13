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В Пакистане сошел с рельсов пассажирский поезд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек погибли и более 30 получили травмы после того, как близ пакистанского города Мултан с рельсов сошел пассажирский поезд Rahman Baba Express, сообщает во вторник издание Dawn со ссылкой на местные власти.

В сообщении отмечается, что cостав следовал из южного портового города Карачи в северо-западный город Пешавар. Поезд шел со скоростью 100 км/ч, в нем находились около 500 человек.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Пакистан
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