ЕС ввел санкции в отношении четырех руководителей башкирских предприятий

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках очередного санкционного пакета 12 октября ввел ограничения в отношении генеральных директоров четырех предприятий из Башкирии, сообщается в выпуске Официального журнала ЕС.

В список включены руководители АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение" (Илья Пупин), Уфимское агрегатное производственное объединение (Олег Кузнецов), ПАО "НефАЗ" (Борис Хазиев), ООО "Салаватгидравлика" (Алексей Соболев).

"Названные организации фигурируют в списке, недавно утвержденном правительством Российской Федерации, который определяет их как принадлежащие к российскому военно-промышленному комплексу, в связи с чем они имеют право на получение субсидий от правительства Российской Федерации. Совет считает, что эти организации, таким образом, формируют часть военно-промышленного комплекса России. Названные лица действуют в качестве руководителей этих организаций, и совет считает, что эти лица, таким образом, поддерживают военно-промышленный комплекс России", - говорится в материалах издания.

В список, помимо генеральных директоров, включены и сами предприятия.

Согласно открытым данным, из всех четырех заводов "НефАЗ" обладает наибольшим числом международных ограничений, поскольку является дочерней структурой ПАО "КАМАЗ".

Уфимское агрегатное производственное объединение до официального внесения в текущие списки Европейского союза от 12 октября 2026 года уже поэтапно вносилось в санкционные базы других стран из-за принадлежности к оборонно-промышленному комплексу (входит в контур холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех").

На Уфимское приборостроительное производственное объединение (структура концерна "Радиоэлектронные технологии" "Ростеха") распространяются секторальные и блокирующие ограничения, наложенные зарубежными странами на его материнские структуры.

Документ ЕС (22-й пакет санкций) является первым крупным международным списком, где "Салаватгидравлика" выделена персонально как отдельный субъект ВПК.

Правовые последствия включения лиц и предприятий в санкционный список подразумевают, в том числе, "заморозку" всех денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих или находящихся под контролем подсанкционных лиц, запрет на представление им денежных средств или экономических ресурсов.