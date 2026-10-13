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ЕС ввел санкции в отношении четырех руководителей башкирских предприятий

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках очередного санкционного пакета 12 октября ввел ограничения в отношении генеральных директоров четырех предприятий из Башкирии, сообщается в выпуске Официального журнала ЕС.

В список включены руководители АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение" (Илья Пупин), Уфимское агрегатное производственное объединение (Олег Кузнецов), ПАО "НефАЗ" (Борис Хазиев), ООО "Салаватгидравлика" (Алексей Соболев).

"Названные организации фигурируют в списке, недавно утвержденном правительством Российской Федерации, который определяет их как принадлежащие к российскому военно-промышленному комплексу, в связи с чем они имеют право на получение субсидий от правительства Российской Федерации. Совет считает, что эти организации, таким образом, формируют часть военно-промышленного комплекса России. Названные лица действуют в качестве руководителей этих организаций, и совет считает, что эти лица, таким образом, поддерживают военно-промышленный комплекс России", - говорится в материалах издания.

В список, помимо генеральных директоров, включены и сами предприятия.

Согласно открытым данным, из всех четырех заводов "НефАЗ" обладает наибольшим числом международных ограничений, поскольку является дочерней структурой ПАО "КАМАЗ".

Уфимское агрегатное производственное объединение до официального внесения в текущие списки Европейского союза от 12 октября 2026 года уже поэтапно вносилось в санкционные базы других стран из-за принадлежности к оборонно-промышленному комплексу (входит в контур холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех").

На Уфимское приборостроительное производственное объединение (структура концерна "Радиоэлектронные технологии" "Ростеха") распространяются секторальные и блокирующие ограничения, наложенные зарубежными странами на его материнские структуры.

Документ ЕС (22-й пакет санкций) является первым крупным международным списком, где "Салаватгидравлика" выделена персонально как отдельный субъект ВПК.

Правовые последствия включения лиц и предприятий в санкционный список подразумевают, в том числе, "заморозку" всех денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих или находящихся под контролем подсанкционных лиц, запрет на представление им денежных средств или экономических ресурсов.

ЕС Евросоюз Башкирия НефАЗ Салаватгидравлика Уфимское агрегатное производственное объединение Уфимское приборостроительное производственное объединение
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