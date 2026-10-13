Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне для того, чтобы ее избежать

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия готовится к возможной войне, но не планирует сама ни на кого нападать, заявил президент Александр Лукашенко во вторник на совещании с силовым блоком республики.

"Вы, наверное, заметили в средствах массовой информации в последнее время пристальное внимание наших так называемых партнеров к тому, что происходит в Вооруженных силах нашей страны. И их прежде всего озаботил тот факт, что мы слишком часто и очень предметно и интенсивно проводим проверки частей Вооруженных сил, не только армии, но всех Вооруженных сил", - сказал Лукашенко, которого цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Я хочу сказать для них, что здесь никакой чрезвычайщины нет. Откровенно и честно мной было сказано, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся", - подчеркнул белорусский президент.