Президент Южной Кореи пообещал развивать южнокорейское судоходство по Севморпути

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что южнокорейские власти намерены все активнее пользоваться Северным морским путем, но при этом не собираются обходить международные санкции, передает "Ренхап". Он сказал это на церемонии в честь успешного возвращения из плавания в Европу по Севморпути контейнеровоза PanStar Acro.

"Первым делом, Южная Корея будет открывать путь через Северный Ледовитый океан, сохраняя доверие международного сообщества (...) она будет полностью подчиняться международным нормам и принципам в отношении санкций, при этом будет поддерживать активную связь с ключевыми странами для сотрудничества и ответственного реагирования на их беспокойство", - сказал он.

Это первое плавание по такому маршруту для южнокорейских контейнеровозов. PanStar Acro покинул Пусан в сентябре, прошел до Великобритании с заходом в Нидерланды и Польшу. Маршрут занял 50 дней, судно вернулось в Пусан 11 октября.

Ли Чжэ Мен отметил, что рейс PanStar Acro знаменует начало использования Южной Кореей Северного морского пути. Президент также заверил, что будет добиваться использование данного пути в интересах не одной страны, а для "общего процветания".

Он добавил, что Пусан превратится в транспортный хаб, связанный с этим путем, а выгоду от этого получит не только порт, но и судостроительная индустрия в целом, город Ульсан и провинция Кенсан-Намдо неподалеку.

Северный морской путь - кратчайший путь между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом, протяженностью примерно 5,6 тысячи км. "Ренхап" напоминает, что таяние арктических льдов также может открыть больше путей через регион. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке вызвал сбои в международном судоходстве и повысил интерес к альтернативным транспортным коридорам.