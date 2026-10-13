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Россия и АСЕАН ведут диалог о новых направлениях сотрудничества

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия и АСЕАН находятся в диалоге о запуске новых направлений сотрудничества, в том числе в сфере морской безопасности и таможенных вопросов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы также находимся в разгаре предметного диалога о запуске новых направлений нашего сотрудничества, включая морскую безопасность, борьбу с пандемиями, диалог по молодежному и таможенному вопросу", - сказал он в начале переговоров с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Кимхорном.

Министр отметил, что в ходе сегодняшних контактов рассчитывает обсудить с генеральным секретарем "как реализуются те решения, которые были приняты на саммите Россия и АСЕАН, прежде всего, в политике, безопасности, борьбе с новыми вызовами и угрозами, торгово-экономическом, инвестиционном сотрудничестве, культурных, образовательных, гуманитарных связях".

"Хочу также попросить вас поделиться оценкой перспектив евразийской интеграции, учитывая те контакты, которые состоялись у вас в рамках саммита в Казани с руководителями исполнительных органов Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества", - продолжил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что "продвижение стратегического партнерства с АСЕАН является одним из неизменных приоритетов РФ на азиатском, евразийском направлении".

МИД России АСЕАН Сергей Лавров
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