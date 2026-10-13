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Володин избран сопредседателем межпарламентской группы Межпарламентского союза

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник избрала председателя Госдумы Вячеслава Володина сопредседателем Межпарламентской группы РФ для участия в деятельности Межпарламентского союза (МПС), а депутата Евгения Попова заместителем сопредседателя Межпарламентской группы РФ.

По сложившейся практике сопредседателями межпарламентской группы МПС являются председатели обеих палат российского парламента, сказал на заседании глава думского комитета по международным делам Петр Толстой.

Межпарламентский союз (МПС) - старейшая международная парламентская организация, основана в 1889 году и насчитывающая 180 государств-участников.

15 международных парламентских организаций (включая МПА СНГ) имеют статус ассоциированных членов МПС. Штаб-квартира находится в Женеве, Швейцария.

Также Госдума на заседании во вторник назначила специальным представителем Думы по вопросам миграции и гражданства депутата Константина Затулина, а специальным представителем Думы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта - председателя комитета по физической культуре и спорту Олега Матыцина.

Вячеслав Володин Межпарламентский союз
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