Глава МИД Польши надеется на создание объединенной европейской армии к 2030 г.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Объединенная армия может появиться в Европе к 2030 году, пусть только и на восточном фланге, полагает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Я думаю, что к концу этого десятилетия у нас будет объединенная армия, пусть даже только в странах Балтии и на восточном фланге", - приводит во вторник ЭФЭ выдержку из его выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Ранее в этом году член Европейской комиссии по вопросам обороны Андрюс Кубилюс высказывался за создание общеевропейской армии численностью до 100 тыс. человек. По его словам, "мощные постоянные европейские военные силы стали бы лучшим вариантом защиты безопасности Евросоюза".