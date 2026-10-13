Поиск

Глава МИД Польши надеется на создание объединенной европейской армии к 2030 г.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Объединенная армия может появиться в Европе к 2030 году, пусть только и на восточном фланге, полагает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Я думаю, что к концу этого десятилетия у нас будет объединенная армия, пусть даже только в странах Балтии и на восточном фланге", - приводит во вторник ЭФЭ выдержку из его выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Ранее в этом году член Европейской комиссии по вопросам обороны Андрюс Кубилюс высказывался за создание общеевропейской армии численностью до 100 тыс. человек. По его словам, "мощные постоянные европейские военные силы стали бы лучшим вариантом защиты безопасности Евросоюза".

Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве отрицают прямую связь договоренности с Трампом по дизелю и позиции России по Украине

Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне для того, чтобы ее избежать

Египет выразил готовность оказать помощь Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

 Египет выразил готовность оказать помощь Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

Во Франции хакеры нагрели холодильники в сотнях супермаркетов до плюс 50 градусов

 Во Франции хакеры нагрели холодильники в сотнях супермаркетов до плюс 50 градусов

Власти Панамы провели первоначальную оценку ущерба от мощного землетрясения

 Власти Панамы провели первоначальную оценку ущерба от мощного землетрясения

WSJ сообщила об угрозах Ирана ударить по саудовским нефтяным объектам

Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

 Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

Что случилось этой ночью: вторник, 13 октября

Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

 Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

МВФ символически повысил прогноз роста мировой экономики
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3889 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12274 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов