Хуситы сообщили об ударах Саудовской Аравии по их позициям

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Хуситы сообщили об отражении саудовских ударов по Сане и другим подконтрольным движению йеменским городам, сообщает во вторник телеканал "Аль-Джазира".

"Наши военные отражают удары Саудовской Аравии, которые были нацелены на столицу Йемена - Сану", - написал представитель хуситов Яхья Сари в telegram-канале во вторник.

"Аль-Джазира" в свою очередь сообщала, что в столице Йемена были слышны взрывы.

Телеканал со ссылкой на источники передает, что под удары попал и порт Рас-Иса в провинции Ходейда, где расположены объекты нефтяной инфраструктуры, контролируемые хуситами. Также удар нанесли по нефтяной станции в районе Баджиль в Ходейде.

Как сообщают службы здравоохранения хуситов, в результате авиаударов в Ходейде погибли два человека и еще двое получили ранения.

Занимаемые хуситами районы во вторник обстреливали и йеменские правительственные силы. По сообщениям арабских СМИ, йеменские военные нанесли авиаудары по населенным пунктам в провинции Саада, которая граничит с Саудовской Аравией.

Ранее во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция против хуситов предупредила, что будет наносить удары по Сане. В свою очередь хуситы заявили, что в ответ на эти действия могут нанести удары по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры. Так, за последние дни они неоднократно атаковали международный аэропорт Эр-Рияда.