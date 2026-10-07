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Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд
Британские полицейские у базы Фэрфорд
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Подразделение британской полиции по борьбе с терроризмом произвело еще один арест в связи с инцидентом, произошедшим 27 сентября недалеко от авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд, на которой были размещены американские стратегические бомбардировщики, сообщил телеканал Sky News.

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По данным полиции, 22-летний гражданин Великобритании был задержан в Вестминстере по подозрению в подготовке теракта.

Ранее уже были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Пятерых из них арестовали 27 сентября, еще одного - 1 октября. По итогам расследования они были отпущены под залог и в настоящее время находятся на свободе под обязательством о явке в полицию. Эти аресты последовали после обнаружения правоохранительными органами трех подозрительных фургонов, припаркованных в непосредственной близости от авиабазы в графстве Глостершир 27 сентября. Однако их осмотр не выявил следов каких-либо взрывчатых веществ.

Как передает телеканал, старший национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом Вики Эванс заявила: "Расследование продолжается, и наши специализированные группы продолжают отрабатывать различные версии обстоятельств событий, произошедших рядом с авиабазой Королевских ВВС Фэрфорд".

В минувшее воскресенье американские ВВС вывели с авиабазы все 12 находившихся там стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на континентальную часть США.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что бомбардировщики были передислоцированы из-за угрозы безопасности. "Они вылетели не случайно. Была угроза. (...) Зачем нам оставлять их там? Поэтому мы их немного передислоцировали. Не очень далеко", - отметил он.

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Соединенные Штаты решили передислоцировать все свои бомбардировщики из-за поступившей информации о возможной атаке беспилотников, организованной Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Тем временем портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что в середине сентября военное командование США получило тревожное предупреждение от американских и других западных разведывательных служб о том, что авиабаза Королевских ВВС Фэрфорд может стать объектом атаки при поддержке Ирана.

Хроника 28 февраля – 07 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вестминстер США Великобритания Фэрфорд Иран
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