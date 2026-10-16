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Глава ЕК объявила принципы устранения дисбаланса в торговых отношениях ЕС с Китаем

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Ключевое влияние на конкурентоспособность Евросоюза оказывает торговый дисбаланс, который особенно ощутим в торговле с Китаем, и этому на саммите ЕС было уделено внимание, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Могу подтвердить, что среди лидеров наблюдалось поразительное единство. Мы все согласны с тем, что Китай является важным торговым партнером для Европейского союза, и мы хотим, чтобы это партнерство было справедливым, сбалансированным и взаимовыгодным. Однако для достижения этих целей необходимо существенное и оперативное восстановление баланса. Приведу лишь одну цифру: в 2025 году наш торговый дефицит с Китаем составлял 1 млрд евро в день. И мы понимаем, что в 2026 году ситуация станет еще хуже", - сказала глава ЕК в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, где заседал саммит ЕС.

По ее словам, у этой ситуации структурный характер, и это неприемлемо, все члены Евросоюза согласны, что так продолжаться не может.

"Поэтому нам необходимо работать по трем направлениям, или, как мы их называем, трем "столпам". Первый "столп" - это диалог. Он очень важен, но, разумеется, должен приносить конкретные результаты", - отметила фон дер Ляйен.

При этом она упомянула "первое в истории соглашение с Китаем об ограничении экспорта гибридных автомобилей", улучшение доступа на китайский рынок для ряда промышленных и агропродовольственных товаров из ЕС и обеспечение большей предсказуемости в сфере экспортного контроля, в частности, в отношении редкоземельных металлов.

"Однако мы понимаем, что прогресс в одной отрасли - в данном случае в секторе электромобилей и гибридных транспортных средств - не способен устранить структурный дисбаланс. Именно поэтому нам необходимо действовать в рамках второго "столпа". Речь идет об использовании имеющихся у нас инструментов торговой защиты. Лидеры стран ЕС выразили четкую поддержку этому подходу. Наши промышленные предприятия призвали к принятию мер - мы услышали их и отреагируем, в том числе путем введения дополнительных защитных механизмов", - продолжила председатель ЕК.

Третий элемент работы в отношениях с Китаем, пояснила она, предполагает "разработку новых инструментов для устранения структурных дисбалансов, а именно - отказ от зависимости от единственного поставщика".

"С этой целью в декабре мы представим инициативу под названием "Диверсификация ЕС". Этот инструмент не будет привязан к конкретным странам. Благодаря ему компании смогут быстрее снизить свои риски", - сообщила фон дер Ляйен.

ЕС Китай Урсула фон дер Ляйен
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