Назарбаев официально лишен права обращаться к народу с инициативами по внешней политике Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Концепцию внешней политики республики на 2020-2030 годы, согласно которым из документа исключено пожизненное право первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу Казахстана с инициативами по вопросам внешней политики.

Соответствующий указ Токаева от 14 августа 2026 года опубликован в информационно-правовой системе нормативных актов страны.

"Пункт 1 главы 7 исключить", - говорится в указе. Этот пункт в концепции ранее содержал нормы конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы" и наделял Назарбаева в силу его исторической миссии пожизненным правом обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам госстроительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны.

Кроме того, текст концепции приведен в соответствие с новой Конституцией. В частности, понятие "гражданин" изменено на "гражданин Республики Казахстан", "Независимость" и "Суверенитет" написаны с заглавной буквы, слово "Парламент" заменено на "Курултай".