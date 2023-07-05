Токаев считает решение Назарбаева о переносе столицы Казахстана в Астану верным

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает инициативу первого президента страны Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в 1997 году верным решением и призывает достойно оценивать его вклад в развитие Астаны.

"Это было важное и исторически своевременное решение, во многом предопределившее будущее нашего народа. Эта инициатива первого президента превратилась в новую национальную идею. Безусловно, она в полной мере соответствует нашим национальным интересам. Поэтому нам необходимо достойно и справедливо оценивать вклад Нурсултана Абишевича Назарбаева в это дело", - сказал Токаев, выступая на форуме мэров городов-побратимов в Астане в среду.

Токаев отметил, что "решение о переносе столицы далось непросто". "Была проделана масштабная работа. Это был очень сложный для страны период: спад экономики, люди не были готовы к рыночным отношениям", - сказал он.

"В это трудное время по инициативе первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева Верховным Советом 6 июля 1994 года было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 25 лет назад 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану", - напомнил президент.

До декабря 1997 года столицей Казахстана был город Алма-Ата (ныне Алматы).