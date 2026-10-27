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Лукашенко отверг обвинения в территориальных претензиях к России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг обвинения в территориальных претензиях к России, появившиеся после его недавней встречи с губернатором Брянской области (Лукашенко тогда пошутил: "Еще надо разобраться, чья Брянская область").

"Тут начали подкручивать, что я чуть ли не Брянскую область требую от Бориса Вячеславовича (посла РФ в Белоруссии Грызлова - ИФ) отдать. Да нет, у меня этого нет абсолютно", - заявил Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во вторник в Минске. Его слова приводит президентская пресс-служба.

"Неизвестно еще, что в ближайшее время, через несколько лет, будет с этими разными границами. Может, вообще люди их признавать не будут, будут свободно перемещаться в мире. Дай бог, чтобы так было, господь поможет", - отметил глава Белоруссии.

"Поэтому у меня нет такой зацикленности на том, что чья-то там земля. Там, где люди живут, - пусть живут. Не надо мешать. Жизнь наша людская выведет туда, куда надо. Поэтому я понимаю, что в Брянске, Смоленске и Пскове (они и вам не чужие люди - ваши тоже соседи) - это наши люди. Мы для них всегда открыты. Просто двери настежь, и мы должны обязательно поддерживать и помогать им", - заявил Лукашенко.

Глава республики предложил возродить советскую практику, когда Белоруссия была ответственна за обеспечение необходимыми товарами ряда крупных городов и регионов России.

"Пора возвращаться к советской практике, когда Беларусь отвечала за Калининград, Питер, Московскую область, частично Москву (она огромная, особенно сейчас, думаю, что мы вряд ли справимся с таким гигантским объемом). Но сотрудничать нам прежде всего надо с этими регионами. Ответственность была в том, что все, чего не было в Ленинграде и области, особенно в Калининграде, мы обязаны были произвести и поставить", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Брянская область
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