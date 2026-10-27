Politico отметило, что возможности оборонного сотрудничества Канады с Европой ограничены из-за США

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Возможности оборонного сотрудничества Канады с Европой ограничены, так как для обеих сторон существуют пределы того, насколько они готовы рисковать, вызывая недовольство президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

"Военно-промышленное сотрудничество между Оттавой и европейскими странами набирает обороты. Это происходит на фоне неоднократных угроз со стороны президента США в адрес Канады, а также его действий, подрывающих традиционные обязательства Америки по обеспечению безопасности Европы", - отмечает издание.

Однако европейские чиновники, дипломаты и аналитики, с которыми побеседовали журналисты редакции, указывают на то, что "это сближение имеет свои оговорки".

Ни одна из сторон не хочет полного разрыва отношений с Вашингтоном, что подчеркивает, "насколько деликатным процессом является пересмотр альянсов".

Лидеры Европейского союза и Канады встретятся 29-30 октября в Монреале, чтобы обсудить углубление сотрудничества, в частности, в таких сферах, как критически важное сырье и оборона. За последний год Оттава получила доступ к европейской программе кредитования закупок вооружений в рамках инициативы Брюсселя SAFE с бюджетом в 150 млрд евро.

Канада также подала заявку на присоединение к североевропейской военной коалиции (совместному экспедиционному корпусу) под руководством Великобритании, хотя не все ее нынешние участники поддерживают это решение. Кроме того, в рамках двух крупнейших сделок по закупке военной техники Канада выбрала немецкого производителя подводных лодок и шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

"Канада начинает не с чистого листа. Она является одним из государств-основателей НАТО, возглавляет многонациональную бригаду альянса в Латвии, а канадский авиастроитель Bombardier тесно сотрудничает с европейскими аэрокосмическими компаниями, такими как Saab. (...) Канада обладает критически важным сырьем, необходимым европейским производителям вооружений, а также знанием особенностей ведения боевых действий в Арктике и десятилетиями практики в сфере континентальной противовоздушной обороны", - напоминает Politico.

Важным показателем готовности Канады сместить акцент с США в сторону Европы станет выбор между американскими истребителями F-35 и шведскими Gripen E, считают авторы статьи. Канада проводит обновление своего устаревающего парка истребителей CF-18.

"Изначально планировалась закупка 88 самолетов F-35 (контракт на 16 единиц уже заключен), однако вопрос о приобретении оставшихся 72 машин сейчас пересматривается правительством премьер-министра Марка Карни. Вполне возможно, что в итоге предпочтение будет отдано шведской компании Saab, а не американской Lockheed Martin", - сообщается в публикации.

"Закупка шведских боевых самолетов может вызвать недовольство администрации Трампа, особенно на фоне и без того напряженных торговых отношений. К тому же экономические связи Канады с США значительно масштабнее, чем ее связи с ЕС", - отмечает издание.

Оно указывает на сделанное ранее в этом году послом США в Канаде Питом Хукстрой предупреждение, что отказ от закупки оставшихся F-35 в пользу шведских самолетов повлечет за собой последствия для командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) - военной структуры, посредством которой США и Канада совместно обеспечивают защиту воздушного пространства континента.