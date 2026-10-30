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Безработица в еврозоне в сентябре составила 6,5% - максимум с февраля 2024 года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в сентябре составила 6,5%, говорится в отчете статистического управления ЕС.

Согласно пересмотренным данным, в августе показатель также составил 6,5%, а не 6,4%, как сообщалось ранее. Это максимальный уровень с февраля 2024 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предполагал сохранение безработицы на изначально объявленном августовском уровне.

В сентябре 2025 года безработица в регионе находилась на отметке 6,3%.

Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце выросло на 122 тыс. относительно августа и составило 11,555 млн человек.

Доля безработных среди молодежи (население до 25 лет) в сентябре выросла до 15,4% с пересмотренных 15,1% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны традиционно был зафиксирован в Германии (4,1%), самый высокий - в Испании (10,3%). Во Франции безработица составила 8,5%, в Италии - 6,3%.

Безработица в Евросоюзе в сентябре составила 6,2%, как и месяцем ранее. Число безработных за месяц увеличилось на 105 тыс. - до 13,773 млн человек.

еврозона ЕС
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