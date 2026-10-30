Бывший начальник управления Пентагона признался в передаче секретных данных об Иране и Украине

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уволенный из Пентагона начальник управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Бретт Сильвия признался в передаче секретной информации об Украине и Иране двум репортерам из разных СМИ в течение одного года, сообщает Axios со ссылкой на отчет о расследовании.

По данным портала, Сильвия признал свою вину после того, как не прошел четыре проверки на полиграфе. "У него были проблемы при прохождении нескольких проверок на детекторе лжи", - говорится в отчете.

Согласно ему, генерала обвиняют в "несанкционированном раскрытии информации средствам массовой информации".

В отчете уточняется, что "утечка информации" от Сильвии началась еще в июне 2025 года. В нем также подчеркивается, что генерал не координировал свои встречи с репортерами с Управлением по связям с общественностью Пентагона и "не стремился к тому, чтобы информация была проверена, прежде чем предоставлять ее репортеру".

Как сообщалось, что американский министр войны Пит Хегсет отправил в отставку начальника управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенанта Сильвию.

"Ранее на этой неделе главный специалист Пентагона по планированию, генерал-лейтенант армии Бретт Сильвия, был уволен из Объединенного комитета начальников штабов. Никаких объяснений дано не было", - сообщал журнал Atlantic.