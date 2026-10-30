Несколько взрывов произошло на юго-востоке Ирана в районе Ормузского пролива

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Взрывы произошли в районе иранского побережья в Ормузском проливе, передает агентство Fars со ссылкой на местные источники.

По их данным, звуки доносились со стороны моря вблизи города Сирик и острова Кешм на юго-востоке Ирана.

Жители острова Кешм сообщили, что видели в небе вспышки и слышали громкие звуки взрывов. Некоторые источники указали на возможную работу средств противовоздушной обороны.

Как отмечает агентство, согласно предварительным данным, часть этих звуков может быть связана с предупредительными выстрелами по судам, которые нарушили установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.