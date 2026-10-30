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ВС Ирана заявили об уничтожении "вражеского подводного аппарата" близ Ормузского пролива

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВМС Ирана объявили, что успешно атаковали подводный аппарат противника, шедший в водах восточнее Ормузского пролива, сообщает FARS.

"Сегодня утром иранский флот нанес удар и уничтожил вражеский подводный аппарат, действовавший в оперативной зоне к востоку от Ормузского пролива", - сказано в заявлении.

Работающий из Лондона канал Iran International сообщает, что речь идет о судне, управляемом дистанционно.

Tasnim передает со ссылкой на ВМС Корпуса стражей Исламской революции, что еще один танкер, шедший по не согласованному с Тегераном маршруту, подорвался и загорелся в пятницу в районе Ормузского пролива.

"Этот супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти брошен в устье Ормузского пролива и горит", - заявил КСИР.

Агентство отмечает, что это третий танкер, который загорелся в проливе за день.

Хроника 28 февраля – 30 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС Иран КСИР Ормузский пролив
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