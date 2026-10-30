Мерц призвал решать конфликт США и Ирана только переговорами

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Разногласия между США и Ираном можно урегулировать лишь дипломатическими методами, заявил в ходе визита в Южную Корею канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщают западные СМИ.

"Я могу лишь призвать все стороны конфликта: эту конфронтацию нельзя решить военным путем", - сказал он.

По его словам, Берлин и его партнеры работают по различным каналам с целью координировать и наращивать дипломатические усилия, чтобы как можно скорее нормализовать отношения между Вашингтоном и Тегераном.

Канцлер добавил, что у ФРГ есть большая экономическая заинтересованность в окончании кризиса, поскольку вызванный им рост цен на энергоносители обошелся Европе более чем в 100 млрд евро.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер 29 октября представил президенту Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана.

Tasnim сообщило, что Тегеран получил послание вице-президента США Джей Ди Вэнса на имя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. По данным агентства, ответа на письмо еще не было.

Как отмечал портал Semafor со ссылкой на источники, в администрации Трампа скептически относятся к возможному заключению соглашения с Тегераном, этому препятствует в том числе недоверие обеих сторон.