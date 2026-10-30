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Semafor сообщил о сомнениях Белого дома в возможности сделки с Ираном

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В администрации президента США Дональда Трампа скептически относятся к возможному заключению соглашения с Тегераном, этому препятствует в том числе недоверие обеих сторон, сообщил Semafor со ссылкой на источники.

"Мы уже через это проходили. Ни одна из сторон не испытывает к другой большого доверия", - заявил изданию источник в Белом доме.

По словам американского чиновника, члены Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) и Трамп входят в число немногих, кто склоняется к возобновлению военных действий. При этом, как отмечает собеседник, окончательное решение президента во многом зависит от того, смогут ли страны Персидского залива убедить его отказаться от этого шага.

"Многие в Белом доме опасаются вновь ввязываться в военные действия после промежуточных выборов 3 ноября, хотя и признают, что хороших вариантов почти не осталось", - добавил чиновник.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что глава CENTCOM адмирал Брэд Купер представил Трампу планы возобновления военных действий против Ирана. Вместе с тем Semafor со ссылкой на источник писал, что Трамп пока не отказывается от дипломатии в конфликте с Тегераном.

Хроника 28 февраля – 30 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM Дональд Трамп Брэд Купер
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