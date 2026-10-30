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Катар добился частичных успехов в подготовке сделки США и Ирана

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Катарские посредники смогли обеспечить некоторый прогресс в контактах между США и Ираном и представили финальные правки к плану прекращения американо-иранского конфликта, сообщили CBS News со ссылкой на источник.

"Катарские посредники прибыли в Тегеран в пятницу, чтобы передать финальные правки к плану о прекращении конфликта США и Ирана. Есть признаки прогресса", - заявил собеседник телеканала.

Ожидается, что Тегеран даст ответ на выдвинутые предложения к выходным. Их цель - избежать возобновления военных действий США и Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что передал Вашингтону через посредников план, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана. Президент США Дональд Трамп отверг это предложение.

Позже Аракчи заявлял, что Тегеран продолжает работу с посредниками над согласованием иранского плана по деэскалации американо-иранского конфликта.

Хроника 28 февраля – 30 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Дональд Трамп Аббас Аракчи Катар США МИД
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