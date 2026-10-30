Посредники от Катара прибыли в Тегеран на переговоры по урегулированию конфликта с США

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Делегация из Катара прибыла в Тегеран, чтобы вновь обсудить условия урегулирования американо-иранского конфликта, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Переговоры согласованы с американской стороной.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что передал Вашингтону через посредников план, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана. Президент США Дональд Трамп отверг это предложение.

Позже Аракчи заявлял, что Тегеран продолжает работу с посредниками над согласованием иранского плана по деэскалации американо-иранского конфликта.

Tasnim 29 октября сообщило, что Тегеран получил послание вице-президента США Джей Ди Вэнса.