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Вэнс в письме к Резаи призвал определить иранских переговорщиков по ядерной проблеме

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в письме секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи предложил иранскому руководству подобрать представителей, которые имели бы полномочия обсуждать с Вашингтоном иранскую ядерную программу, пишет The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Вэнс подчеркнул, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Однако он уточнил, что на переговорах нужно ставить в приоритет национальные интересы как США, так и Ирана, и что в интересах Тегерана - восстановление экономики, понесшей потери от санкций и боевых действий, а также сохранение суверенитета страны.

Источник WP добавил, что если переговоры возобновятся, то их скорее всего, примет либо Исламабад, либо Доха.

По данным газеты, в Белом доме полагают, что Резаи - единственное значимое лицо для контактов в Тегеране, единственный, кто может добиться консенсуса вокруг гипотетического соглашения по прекращению иранской ядерной программы. Разведка США полагает, что Резаи регулярно общается с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и после получения послания Вэнса говорил с ним за последние дни.

По оценкам разведки США, Резаи является центральной фигурой в иранской системе власти, пользуется уважением бывших сослуживцев по Корпусу стражей Исламской революции; ранее он консолидировал под своим началом Высший совет национальной безопасности, тесно работает с госслужащими, курирующими экономику Ирана. Также он, как и другие высокопоставленные официальные лица, поддерживает постоянную связь с эмиссарами Катара, играющего ключевую роль в посреднических контактах США и Ирана по завершению конфликта.

Американские чиновники, близкие к переговорам, полагают, что конфликт с Ираном приближается к переломному моменту. Они хотят показать сторонникам жесткой линии в Тегеране, что дипломатическая инициатива Вэнса - серьезное начинание, пишет WP.

Иран Катар США Джей Ди Вэнс Мохсен Резаи
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