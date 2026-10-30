В ряде стран недовольны решением CAS о допуске российских хоккеистов до соревнований

В канадской хоккейной федерации запросили разъяснения по вердикту

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В спортивных ведомствах и федерациях ряда стран Европы в пятницу выразили несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных команд до участия в международных соревнований, сообщают европейские СМИ.

Председатель Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен назвал постановление "совершенно непонятным".

Генеральный секретарь федерации хоккея Чехии Ян Черны в свою очередь отметил, что его объединение продолжает выступать против участия российских команд.

Министр спорта Швеции Якоб Форссмед также выразил подобное мнение. При этом председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что "бойкот не рассматривается".

О недовольстве решением CAS заявили и в немецкой федерации по хоккею, отметив, что для стран, принимающих международные соревнования, допуск российских команд может создавать "значительные последствия в сфере безопасности, политики и финансов".

Согласно западным СМИ, ближайшим турниром, в котором Россия может принять участие, будет Юниорский чемпионат мира по хоккею в Канаде, который стартуют 26 декабря.

В канадской хоккейной федерации в пятницу заявили, что ожидают разъяснений по вопросу возможного возвращения российской команды. В ней отметили, что контактируют с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) для получения более подробной информации.

Ранее в пятницу CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. "CAS отменил все пять резолюций Совета IIHF и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях IIHF, на которые распространялись указанные резолюции. Таким образом, CAS признал требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам обоснованными и отменил решения IIHF, препятствовавшие участию российских команд в международных соревнованиях", - написал в своем канале в Мах министр спорта России Михаил Дегтярев.

В IIHF в свою очередь заявили, что не удовлетворены вердиктом CAS, но "будет действовать в соответствии с его предписаниями".