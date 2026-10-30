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Лавров и глава МИД Японии провели встречу "на полях" СМИД G20 в Атланте

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги провели встречу в Атланте, передает корреспондент "Интерфакса".

Переговоры состоялись "на полях" Совета министров иностранных дел "Группы двадцати", который проходит 30-31 октября в Атланте.

Последний раз главы МИД РФ и Японии Лавров и Мотэги проводили полноценную встречу "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре 2021 года.

В июле 2026 года министры принимали участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Маниле. Глава японского МИД сообщил, что обменялся там с российским коллегой приветствиями, а также, что они "поговорили о двусторонних отношениях и о региональной ситуации". Лавров позднее опроверг информацию о том, что он обсудил двусторонние отношения с японским визави в Маниле. "Я был поражен, потому что это происходило во время торжественного банкета, когда был длинный стол, где все министры были рассажены. И вдруг сзади меня кто-то трогает за плечо. Я поворачиваюсь - стоит наш японский коллега и говорит, как он рад меня видеть, как хорошо. Я даже не успел встать. Пожал ему руку, и он пошел на свое место", - рассказывал российский министр.

МИД РФ Сергей Лавров Япония
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