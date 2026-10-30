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Глава МАГАТЭ призвал РФ и Украину к договоренностям по ремонту "Днепровской" линии ЗАЭС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что российской и украинской сторонам следует проявить конструктивный подход и согласовать локальный режим прекращения огня, который позволил бы провести ремонт "Днепровской" линии электроснабжения Запорожской АЭС.

"В данный момент необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить ремонт и восстановление второй линии. (...) Я призываю обе стороны к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ для достижения этой цели", - приводит пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.

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В заявлении международного агентства отмечается, что МАГАТЭ продолжает взаимодействие с Москвой и Киевом по "организации девятого локального прекращения огня для ремонта поврежденной "Днепровской" линии и подстанции "Днепровская". В нем подчеркивается, что в организации обеспокоены по поводу "уязвимого состояния внешнего электроснабжения объекта".

Линия "Днепровская" отключена с конца марта 2026 года в результате повреждения опор ЛЭП.

ЗАЭС получала электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1".

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС Украина РФ
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