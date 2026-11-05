Более 570 тыс. человек участвовали в акциях всеобщей забастовки во Франции

Всеобщая забастовка во Франции 5 ноября 2026 года Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В общенациональной забастовке во Франции в четверг, по данным МВД, приняли участие 575 тыс. человек, в том числе в Париже, по сообщению столичной префектуры полиции, протестовали от 75 тыс. до 80 тыс. манифестантов.

В то же время, по подсчетам одного из крупнейших профсоюзных объединений - левой Всеобщей конфедерации труда, - по всей стране на улицы вышли около 1,6 млн французов, и 350 тыс. участвовали в парижских манифестациях.

Как сообщила Le Figaro, в любом случае эти оценки свидетельствуют о самых массовых выступлениях за один протестный день нынешней осенью. МВД объявило о 430 акциях в разных городах страны.

К этим масштабным действиям профсоюзов присоединились участники движения "желтых жилетов", а также студенты и работники различных секторов экономики. Целью выступлений стала защита "заработных плат, рабочих мест и промышленности", а также протест против "сокращения ресурсов государственных служб".

По информации МВД, большинство шествий "прошли в целом спокойно". Однако отмечается, что во многих городах, в частности в Ренне, Марселе, Нанте, Лионе, Бордо и Страсбурге, сформировались "группы риска", каждая из которых насчитывала несколько сотен "радикальных активистов и представителей ультралевых движений". Они пытались спровоцировать беспорядки или проникнуть в зоны, доступ в которые был запрещен, прежде всего - в центры городов.

Как заявили в министерстве, действия этих групп, направленные на совершение противоправных актов, "систематически пресекались", однако участники групп проявили "крайнюю агрессию по отношению к сотрудникам полиции и жандармерии": в правоохранителей летели различные предметы, а также запускались пиротехнические заряды.

В Тулузе, где профсоюзы отказались следовать предложенному префектурой маршруту в стороне от центра города, произошли "крайне ожесточенные столкновения". В Страсбурге было подожжено чучело сотрудника спецподразделения полиции CRS с надписью "CRS SS". Министр внутренних дел Лоран Нуньес поручил префекту передать сведения об этом инциденте в судебные органы в соответствии с уголовным кодексом.

Под конец маршей обстановка также обострилась в ряде мест, в частности в Париже в районе площади Насьон, где завершалась манифестация.

По данным на вечер четверга, которые МВД назвало предварительными и они еще будут уточняться, 448 нарушителей порядка были задержаны. Пострадали 53 сотрудника правоохранительных органов. Было осуществлено 86 выездов пожарных расчетов.