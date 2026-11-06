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Премьер Франции проведет встречу с профсоюзами на фоне мощного протестного движения

В миреБолее 570 тыс. человек участвовали в акциях всеобщей забастовки во ФранцииЧитать подробнее

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава французского правительства Себастьен Лекорню 9 ноября проведет "социальную конференцию" с участием представителей профсоюзов и работодателей, чтобы найти выход из ситуации с массовыми протестами сообщила в четверг газета Le Figaro.

Это совещание премьер-министр созывает на фоне мощного протестного движения последних недель. В общенациональной забастовке 5 ноября, по данным МВД, по всей стране приняли участие 575 тыс. человек. Профсоюзное объединение "Всеобщая конфедерация труда" тем временем заявило, что протестовавших было около 1,6 млн.

По сведениям из Елисейского дворца, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил Лекорню и правительству "вернуть реку в ее русло".

Источник в аппарате премьер-министра сообщил СМИ, что Лекорню, в свою очередь, поручил министру труда Жан-Пьеру Фаранду завершить к воскресенью, 8 ноября, консультации, которые тот вел в течение последних нескольких дней по темам, связанным с причинами протестов.

В четверг руководители крупнейших профсоюзов вновь выступили с требованием существенного повышения минимального размера оплаты труда, а также общего роста заработных плат и их индексации в соответствии с ростом цен.

К акциям, организованным профсоюзами, присоединились участники движения "желтых жилетов", а также студенты и работники различных секторов экономики. Лозунгами выступлений были защита "заработных плат, рабочих мест и промышленности", а также протест против "сокращения ресурсов государственных служб".

По информации МВД, большинство шествий "прошли в целом спокойно". Однако отмечалось, что во многих городах, в частности в Ренне, Марселе, Нанте, Лионе, Бордо и Страсбурге, сформировались "группы риска", каждая из которых насчитывала несколько сотен "радикальных активистов и представителей ультралевых движений". Они пытались спровоцировать беспорядки или проникнуть в зоны, доступ в которые был запрещен, прежде всего - в центры городов.

Не обошлось без столкновений протестующих с полицией и в Париже, где к вечеру во время завершения манифестации обострилась обстановка вокруг площади Насьон, силовики применили спецсредства против участников акции.

Франция Себастьен Лекорню
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