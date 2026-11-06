Астронавты вернулись на борт МКС после установки новой солнечной панели

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), после многочасового выхода в открытый космос для проведения монтажных работ вернулись на борт орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

Американский астронавт Анил Менон и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик установили и развернули очередную солнечную панель нового поколения IROSA на борту ферменной конструкции МКС.

Пара солнечных панелей IROSA была доставлена на МКС грузовым космическим кораблем Cargo Dragon. Первая из них была смонтирована астронавтами в ходе работ в космическом вакууме 29 октября.

Их монтаж завершил модернизацию системы энергоснабжения, необходимую для обеспечения критически важных операций МКС, в том числе ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции в космический вакуум начался в четверг в 08:36 по времени Восточного побережья США (в 16:36 по Москве) и продлился 7 часов.

В настоящее время на борту орбитальной лаборатории продолжают работать семь человек: космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров (командир станции), Анна Кикина и Сергей Тетерятников, астронавты NASA Анил Менон, Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт CSA Джошуа Кутрик.