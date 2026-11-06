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КСИР заявил, что его силы сбили два американских беспилотника над островом Кешм

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два американских разведывательных беспилотника MQM-170 над островом Кешм в районе Персидского залива, передает агентство Tasnim.

В заявлении указывается, что разведывательные беспилотники были сбиты с помощью передовых систем радиоэлектронной борьбы, используемых Воздушно-космическими силами КСИР.

Иранские СМИ отмечают, что это уже пятый и шестой беспилотники данного типа, которые были сбиты Ираном за последнее время в районе Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 06 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран США
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