Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" прибудет на Ближний Восток в середине ноября

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Theodore Roosevelt прибудет в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) на Ближнем Востоке не ранее середины ноября, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник.

По его данным, в четверг авианосец должен зайти с визитом в Сингапур, где он пробудет несколько дней.

Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на спутниковые снимки, группа в составе четырех кораблей в настоящее время находится в Южно-Китайском море.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, в ее состав помимо авианосца входит ракетный крейсер USS Chosin, два эсминца - USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также среднее беспилотное судно (MUSV) Seahawk, которое предназначено для выполнения задач радиоэлектронной разведки, наблюдения за надводной и подводной обстановкой и раннего предупреждения.

По данным института, в районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана сейчас на боевом дежурстве находятся две американские авианосные ударные группы, возглавляемые авианосцами USS George Washington и USS George Bush. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вместе с авианосцами вблизи Ирана размещены крейсер и 11 ракетных эсминцев, а также экспедиционная морская база USS Miguel Keith.

Также два эсминца ВМС США находятся в Красном море, еще два - в восточной части Средиземного моря.

Тем временем амфибийно-десантная группа в составе авианесущего универсального десантного корабля (УДК) USS Boxer, десантно-вертолетного корабля-дока USS Portland и десантного транспорт-дока USS Comstock, на борту которых размещен 11-й экспедиционный батальон морской пехоты, покинула зону ответственности СENTCOM. Отряд кораблей уже находится к востоку от острова Шри-Ланка в Индийском океане.

На его смену в район Ближнего Востока должна прийти амфибийно-десантная группа во главе с УДК USS Makin Island.