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Трамп заявил о контактах по украинскому урегулированию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что провел в пятницу телефонные переговоры по конфликту на Украине и продолжит эту работу в субботу.

"Мы проводим рабочие встречи. Сегодня у меня были телефонные разговоры. Завтра они тоже будут", - сказал Трамп журналистам во Флориде.

Американский лидер в очередной раз выразил мнение, что "Россия и Украина хотят договорится". Он добавил, что, "возможно, такое желание есть впервые".

По мнению Трампа, в итоге удастся согласовать "большое урегулирование с участием всей Европы".

Президент США в последние месяцы неоднократно заявлял о готовности Москвы и Киева урегулировать конфликт.

Дональд Трамп США Украина
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