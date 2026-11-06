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Папа римский начал поездку по трем странам Южной Америки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в пятницу прибыл с апостольским визитом в Уругвай, сообщает уругвайское издание "Обсервадор".

Издание отмечает, что это первый папский визит в страну за последние почти сорок лет.

Торжественная встреча понтифика состоялась в международном аэропорту "Карраско" в столице страны Монтевидео. На пути следования кортежа из аэропорта в город выстроились толпы приветствующих.

В честь прибытия Льва XIV в Уругвай во всех церквях страны на протяжении пяти минут раздавался колокольный звон.

В качестве подарка понтифику власти страны выбрали традиционную шерстяную накидку и традиционное седло.

Визит Льва XIV в Уругвай продлится три дня. Он пройдет под девизом - цитатой из Евангелия от Луки: "Я возвещаю вам великую радость". За это время он посетит столицу страны Монтевидео, а также города Пайсанду и Флориду. У него намечены встречи с президентом страны Яманду Орси, проведение месс во всех трех городах. В Монтевидео месса пройдет на одном из крупных стадионов.

Прежде Лев XIV посещал Уругвай в 2011 году, когда он занимал один из высоких постов в Ордене Святого Августина.

Из Уругвая понтифик отправится в Аргентину. Девиз этого визита: "Приветствуем всех. Идите и проповедуйте". Там папа римский посетит города Кордова, Лухан и столицу - Буэнос-Айрес. Эта будет особенная поездка, поскольку Аргентина - родина предыдущего папы римского Франциска, который скончался в возрасте 88 лет в апреле 2025 года.

После Аргентины он отправится в Перу, где пробудет до 17 ноября, эта поездка пройдет под призывом: "Откроем наши сердца". Папа римский посетит Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу. Это путешествие значимо для него, поскольку он провел за работой в Перу немало лет.

"Пусть этот визит в Латинскую Америку станет возможностью открыть друг другу сердца, укрепить наше единство", - сказал папа римский в преддверии поездки.

В октябре понтифик перенес операцию по удалению небольшого уплотнения в легочной ткани, однако не стал отменять путешествие.

"Учитывая нынешнее состояние пациента и результаты медицинских исследований, противопоказаний к запланированной поездке в Латинскую Америку нет", - заявлял врач папы римского Луиджи Карбоне.

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