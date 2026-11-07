Власти Катара заверяют, что переговоры Ирана и США продолжаются

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сообщения некоторых СМИ о провале переговоров по решению конфликта между США и Ираном не соответствуют действительности, консультации между сторонами продолжаются, заявил в ночь на субботу представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Распространение подобных не соответствующих действительности утверждений лишь продлевает войну и дестабилизирует ближневосточный регион", - написал он в соцсети X.

Аль-Ансари отметил, что представители Катара, выступающие в роли посредников, "продолжают тесную координацию с обеими сторонами и помогают проводить продолжающиеся переговоры".



