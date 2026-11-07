Хегсет советует Трампу возобновить удары по Ирану, Вэнс выступает против

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В администрации президента США Дональда Трампа спорят о том, есть ли смысл возобновлять удары по Ирану, финального решения по этому вопросу пока нет, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, за удары выступает шеф Пентагона Пит Хегсет, тогда как вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что нужно искать дипломатическое решение проблемы.

При этом, по данным телеканала, Трампа предупредили, что новую кампанию ударов по Ирану было бы лучше провести до января: тогда начнет работу Конгресс нового созыва, в котором у республиканцев уже не будет большинства.

Предполагается, что в случае, если президент США все же отдаст распоряжение об ударах по Ирану, целями могут стать ядерные объекты, нефтегазовая инфраструктура.