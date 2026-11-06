Трамп объявил о назначении Стивена Миллера главой аппарата Белого дома

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер встанет во главе этой структуры и сменит на посту нынешнего руководителя Сьюзи Уайлс.

"Я рад сообщить, что нынешний заместитель главы администрации президента и один из моих самых верных советников Миллер станет главой аппарата с понедельника 9 ноября 2026 года", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил "выдающуюся работу" главы аппарата Белого дома Уайлс и поблагодарил ее за службу. Он добавил, что она перейдет на работу в сеть комитетов, фондов и организаций, помогающих президенту влиять на американскую политику.

Миллер является одним из давних сторонников Трампа. Придерживается жесткой позиции в вопросах иммиграции.

Уайлс широко известна как один из главных архитекторов президентских кампаний Трампа в 2016, 2020 и 2024 годах. Она стала первой женщиной на посту главы аппарата Белого дома.