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В Великобритании задержали американского военнослужащего по подозрению в шпионаже

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники британских правоохранительных органов во вторник задержали военнослужащего США близ города Глостер, сообщили в полиции Лондона.

"Военнослужащий армии США был задержан в Великобритании", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что 41-летнего мужчину подозревают среди прочего в работе на иностранные спецслужбы. Эти обвинения могут быть связаны с Россией, добавили в лондонской полиции.

Согласно пресс-релизу, полицейские провели обыски в двух местах в районе Глостера.

В полиции указали, что в рамках расследования этого дела они работали тесно с США, в частности с ФБР.

"Это важное задержание касается обвинений в шпионаже. Этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность у США и наших союзников", - сказал глава ФБР Кэш Патель.

Великобритания США военнослужащий шпионаж Россия
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