Поиск

Избиратели штата Калифорния не поддержали идею введения налога для миллиардеров

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Избиратели Калифорнии проголосовали против предложения о введении налога для миллиардеров штата, сообщают американские СМИ со ссылкой на результаты собственных расчетов.

Инициатива 40 (Proposition 40) предполагала взимание разового сбора в размере 5% с лиц, состояние которых превышает $1,1 млрд (с учетом акций, облигаций и других бизнес-активов), а также меньшего сбора с тех, чье состояние составляет $1-1,1 млрд, отмечает NBC.

Вопрос о введении налога был вынесен на голосование в Калифорнии на прошлой неделе в ходе промежуточных выборов.

По оценкам сторонников предложения, введение сбора принесло бы бюджету штата порядка $100 млрд, которые планировалось потратить на здравоохранение и другие программы социальной помощи.

Противники новой меры утверждали, что налог приведет к бегству состоятельных американцев из Калифорнии и уменьшению налоговых поступлений в бюджет штата в более долгосрочной перспективе. Некоторые из них выражали опасение, что налог снизит привлекательность Калифорнии для нового бизнеса, что может отрицательно отразиться на создании в штате рабочих мест.

США Калифорния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первый день переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершился

Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду

 Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду

Anthropic может привлечь $64,4 млрд в ходе предстоящего IPO

В КСИР заявили о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливе

Кишинев присоединится к санкционной политике Евросоюза в отношении Москвы и Минска

В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби приостановили на перерыв

 Трехсторонние переговоры в Абу-Даби приостановили на перерыв

Кушнер сообщил о подготовке США, Европой и Украиной ряда идей для обсуждения в Абу-Даби

 Кушнер сообщил о подготовке США, Европой и Украиной ряда идей для обсуждения в Абу-Даби

Замглавы МИД РФ обвинил ЕС в стремлении затянуть украинский кризис

Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель

 Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12877 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4121 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов