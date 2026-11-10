Избиратели штата Калифорния не поддержали идею введения налога для миллиардеров

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Избиратели Калифорнии проголосовали против предложения о введении налога для миллиардеров штата, сообщают американские СМИ со ссылкой на результаты собственных расчетов.

Инициатива 40 (Proposition 40) предполагала взимание разового сбора в размере 5% с лиц, состояние которых превышает $1,1 млрд (с учетом акций, облигаций и других бизнес-активов), а также меньшего сбора с тех, чье состояние составляет $1-1,1 млрд, отмечает NBC.

Вопрос о введении налога был вынесен на голосование в Калифорнии на прошлой неделе в ходе промежуточных выборов.

По оценкам сторонников предложения, введение сбора принесло бы бюджету штата порядка $100 млрд, которые планировалось потратить на здравоохранение и другие программы социальной помощи.

Противники новой меры утверждали, что налог приведет к бегству состоятельных американцев из Калифорнии и уменьшению налоговых поступлений в бюджет штата в более долгосрочной перспективе. Некоторые из них выражали опасение, что налог снизит привлекательность Калифорнии для нового бизнеса, что может отрицательно отразиться на создании в штате рабочих мест.