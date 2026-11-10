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Первый день переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершился

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершился, переговоры продолжатся в среду, сообщил "Интерфаксу" источник в переговорной группе.

В переговорах принимают участие представители России, США и Украины. Встреча проходила в закрытом для прессы режиме.

Переговоры стартовали примерно в 12:20 по местному времени (11:20 по Москве), затем был объявлен перерыв, продлившийся около 40 минут, после они возобновились. В общей сложности переговоры продолжались около четырех часов.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Россию на переговорах также представляют замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

В состав российской делегации также вошли эксперты, в их числе - заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый заместитель руководителя Службы - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

С американской стороны в переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Также в переговорах участвует верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

В начале переговоров Мединский выразил надежду, что встреча позволит продвинуться на пути к миру.

Абу-Даби США Украина
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