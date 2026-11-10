Anthropic может привлечь $64,4 млрд в ходе предстоящего IPO

Компания рассчитывает на оценку в $1 трлн

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания Anthropic может привлечь до $64,4 млрд в ходе готовящегося IPO, свидетельствует проспект размещения, направленный ею Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США во вторник.

Согласно документу, Anthropic и некоторые из ее инвесторов планируют продать бумаги по цене в диапазоне от $70 до $78. При размещении акций по верхней границе этого диапазона оценка компании превысит $1 трлн.

В общей сложности инвесторам будет предложено 825 млн бумаг Anthropic в ходе IPO. Сама компания разместит 801,35 млн акций, а оставшиеся бумаги продадут ее действующие акционеры.

Компания также планирует привлечь $26 млрд за счет частного размещения акций среди якорных инвесторов, в число которых входят Google (принадлежит Alphabet Inc.), Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc., Broadcom Inc., Micron Technology Inc., Microsoft Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

С учетом вложений якорных инвесторов объем размещения достигнет $90,4 млрд.

Согласно данным, опубликованным компанией на прошлой неделе, ее чистый убыток в июле-сентябре вырос почти вдвое в годовом выражении, несмотря на 12-кратное повышение выручки. В проспекте IPO говорится, что выручка Anthropic в пересчете на год по данным на 31 октября составляла порядка $81 млрд, что на $10 млрд выше показателя на 30 сентября.

Компания также предупредила о рисках, связанных с развитием ИИ-технологий. В частности, отмечается, что ее конкуренты могут получить преимущество за счет более быстрой разработки ИИ-моделей. Кроме того, Anthropic отмечает, что развитие ИИ-технологий может опережать ее собственные возможности по внедрению надлежащих мер безопасности.

Амбициозные планы компании также сопряжены с огромными затратами на инфраструктуру. Объем обязательств Anthropic по соглашениям с партнерами, включая Amazon.com Inc. и Google, о предоставлении вычислительных мощностей составляет почти $900 млрд.