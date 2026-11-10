Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными, добавив, что остается много работы

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби прошли продуктивно, но у сторон остается много работы.

"Судя по всему, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными", - заявил он журналистам во вторник.

Рубио подчеркнул, что сторонам предстоит еще много работы и о скором успешном завершении говорить не приходится. "Конечно, никто не говорит, что скоро, например, в течение следующих 24 часов, проблема будет решена", - сказал глава Госдепа.

Первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершился, сообщил "Интерфаксу" ранее во вторник источник в переговорной группе. Переговоры продолжатся в среду. В них принимают участие представители России, США и Украины. Встреча в Абу-Даби проходила в закрытом для прессы режиме.



