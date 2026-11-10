Глава Пентагона назвал фарсом попытку добиться его импичмента

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что представленная в Конгрессе резолюция о его импичменте - это политическое шоу.

"То, что пытается сделать один недовольный и потерпевший поражение конгрессмен, - это не надзор и не привлечение к ответственности. Это политическое шоу, личный манифест, движимый эгоизмом и обидой", - заявил Хегсет на брифинге в Пентагоне.

Министр обороны назвал попытку республиканца Томаса Мэсси добиться импичмента попыткой навредить президенту президенту США Дональду Трампу. "Это фарс и трюк, и все это понимают", - сказал глава Пентагона.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси накануне представил в Конгрессе США проект резолюции об импичменте главы Пентагона. Он обвиняет Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения Конгресса и злоупотреблении полномочиями. Резолюция об импичменте должна быть поставлена на голосование во вторник.