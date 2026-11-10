В КСИР заявили о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции Ирана сообщили о взрывах на бортах двух танкеров, которые пытались пересечь Ормузский пролив по не одобренному Тегераном маршруту, передает Tasnim.

"Два танкера, которые следовали через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, были остановлены. После мощных взрывов на их борту вспыхнул пожар", - заявил КСИР.

По утверждению военных, суда шли с отключенными навигационными системами. Одно из них - супертанкер - подорвалось на мине. Другой танкер пытался пересечь пролив "под защитой американских истребителей". Это произошло у южного побережья пролива.

В КСИР неоднократно заявляли об опасности использования южного маршрута, который проходит вблизи побережья Омана. КСИР подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.