Латвийские военные обустраивают противотанковые заграждения на границе с РФ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вдоль восточной границы Латвии с Россией в рамках строительства "Балтийской линии обороны" начата установка противотанковых заграждений, сообщил латвийский общественный телеканал LTV.

"В общей сложности планируется вырыть 89 км противотанковых рвов. На данный момент уже проложен участок границы длиной 4 км", - говорится в сообщении.

"Первые 27 км пограничных укреплений планируется завершить к следующей весне", - информирует телеканал.

Сообщается, что также вдоль границы в три ряда выстраиваются массивные бетонные заграждения, так называемые "зубы дракона".

Отмечается, что "вдоль всей границы Латвии с Россией и Беларусью, протяженностью более 450 км, укрепления возводиться не будут. В некоторых местах защиту обеспечивают естественные препятствия: болота, озера и густые леса. Искусственные укрепления строятся в местах, где легче всего может продвинуться тяжелая военная техника".

Укрепления "Балтийской линии обороны" возводятся в регионах Латвии, граничащих с Россией и Белоруссией. Бюджет проекта со сроком реализации до 2029 года составляет 303 млн евро.