В Латвии заявили о нарушении воздушного пространства тремя беспилотниками

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В ночь на 11 ноября три беспилотных летательных аппарата вошли в воздушное пространство Латвии, объявила в среду пресс-служба латвийского Минобороны.

"Два из них ненадолго (1-2 минуты) пересекли восточную границу страны, а один пересек территорию Латвии в направлении с юга на север (из Литвы в Эстонию - ИФ). Оценив угрозу, Национальные вооруженные силы активировали беспилотники-перехватчики и подразделения ПВО, также в воздух были подняты истребители из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все три беспилотника покинули латвийское воздушное пространство.

"Вооруженные силы Национальных сил в сотрудничестве с союзниками по НАТО проведут оценку событий прошлой ночи, включая выявление угроз воздушному пространству, обмен информацией и принятые меры реагирования, с целью определения возможных улучшений для будущих действий в подобных ситуациях. В настоящее время подразделения беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков Вооруженных сил Национальных сил размещены только на восточной границе", - отметили в ведомстве.

Ранее глава Национального центра управления кризисами Литвы (NKVC) Вильмантас Виткаускас заявил, что в ночь на среду истребители НАТО были подняты в воздух на авиабазе в Шяуляе для поиска беспилотника, проникшего в литовское воздушное пространство. В нескольких регионах Литвы объявлялась воздушная тревога, приостанавливалась работа аэропортов в Вильнюсе и Каунасе. Виткаускас сообщил, что попытки сбить объект оказались неудачными, беспилотник покинул территорию Литвы, вылетев на территорию Латвии.

Позже начальник штаба обороны Вооруженных сил Литвы контр-адмирал Гедрюс Пременецкас заявил журналистам, что "дрон был визуально идентифицирован в пределах городской черты Каунаса. Уничтожить его было невозможно, поскольку это была урбанизированная территория, чтобы избежать ущерба, который мог бы быть нанесен падающими обломками". Его цитируют литовские СМИ.

"После вылета из городской застройки и полета на север в сторону Паневежиса самолеты ПВО предприняли две попытки уничтожить этот беспилотник. К сожалению, попытки не увенчались успехом из-за различных обстоятельств. Одна ракета промахнулась, упала и позже была найдена в районе Биржая (город на севере Литвы, близ границы с Латвией - ИФ)", - добавил он. По словам Пременецкаса, беспилотник продолжил полет и пересек литовско-латвийскую границу.