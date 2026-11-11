Египет подтвердил предоставление военной помощи Саудовской Аравии для борьбы с хуситами

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Египет уже направил Саудовской Аравии военную помощь для противодействия движению "Ансар Аллах" (хуситы), заявил в среду глава египетского МИД Бадр Абдель Аты.

"Мы уже организовали военное присутствие по просьбе наших братьев и сестер в Саудовской Аравии, и мы его наращиваем", - приводит его слова издание The National.

Министр не уточнил число солдат и виды вооружений, которые уже находятся на территории королевства.

По словам источников The National, вместе с "сотнями военнослужащими" Египет направил бронетехнику, зенитные батареи и ракеты класса "земля - земля".

В состав зенитных батарей, как утверждают собеседники издания, вошла система "Амун" - комплекс ПВО малой и средней дальности, предназначенный для перехвата низколетящих ракет и дронов.

Один из источников добавил, что цель военной поддержки Саудовской Аравии - защитить ее территории, а не наносить удары по позициям "Ансар Аллах". При этом собеседник добавил, что Каир "имеет право защищаться" в случае нападения.

В октябре парламент Египта одобрил оказание военной помощи королевству для защиты от ударов хуситов.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ "Ансар Аллах" проводит военные операции против инфраструктуры королевства.