Египет подтвердил предоставление военной помощи Саудовской Аравии для борьбы с хуситами
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Египет уже направил Саудовской Аравии военную помощь для противодействия движению "Ансар Аллах" (хуситы), заявил в среду глава египетского МИД Бадр Абдель Аты.
"Мы уже организовали военное присутствие по просьбе наших братьев и сестер в Саудовской Аравии, и мы его наращиваем", - приводит его слова издание The National.
Министр не уточнил число солдат и виды вооружений, которые уже находятся на территории королевства.
По словам источников The National, вместе с "сотнями военнослужащими" Египет направил бронетехнику, зенитные батареи и ракеты класса "земля - земля".
В состав зенитных батарей, как утверждают собеседники издания, вошла система "Амун" - комплекс ПВО малой и средней дальности, предназначенный для перехвата низколетящих ракет и дронов.
Один из источников добавил, что цель военной поддержки Саудовской Аравии - защитить ее территории, а не наносить удары по позициям "Ансар Аллах". При этом собеседник добавил, что Каир "имеет право защищаться" в случае нападения.
В октябре парламент Египта одобрил оказание военной помощи королевству для защиты от ударов хуситов.
Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ "Ансар Аллах" проводит военные операции против инфраструктуры королевства.