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Лавров возглавит делегацию РФ на Восточноазиатском саммите

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 17 ноября возглавит российскую делегацию на Восточноазиатском саммите (ВАС) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется обсудить с коллегами текущую геополитическую ситуацию в АТР, а также те риски для его мирного и стабильного развития, которые возникают вследствие усилий Запада по закреплению на азиатском пространстве военно-политического потенциала НАТО", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Создание в регионе сети блоковых механизмов способно - мы неоднократно это подчеркивали - привести к разрушению сложившейся в этом регионе архитектуры безопасности и сотрудничества", - добавила представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, "предстоящий саммит - это как раз тот формат, где необходимо на самом высоком уровне дать объективную оценку буквально произволу евроатлантических государств, которые фактически подрывают принципы работы АСЕАНоцентричных механизмов".

АСЕАН МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров
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