Лавров возглавит делегацию РФ на Восточноазиатском саммите

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 17 ноября возглавит российскую делегацию на Восточноазиатском саммите (ВАС) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется обсудить с коллегами текущую геополитическую ситуацию в АТР, а также те риски для его мирного и стабильного развития, которые возникают вследствие усилий Запада по закреплению на азиатском пространстве военно-политического потенциала НАТО", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Создание в регионе сети блоковых механизмов способно - мы неоднократно это подчеркивали - привести к разрушению сложившейся в этом регионе архитектуры безопасности и сотрудничества", - добавила представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, "предстоящий саммит - это как раз тот формат, где необходимо на самом высоком уровне дать объективную оценку буквально произволу евроатлантических государств, которые фактически подрывают принципы работы АСЕАНоцентричных механизмов".