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В Абхазии госструктурам рекомендовали украшать на Новый год искусственные елки

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Абхазии Владимир Делба подписал распоряжение об усилении контроля за охраной хвойных насаждений, чтобы предотвратить незаконную вырубку деревьев к Новому году, сообщила пресс-служба правительства.

"Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и природопользованию, МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации", - сказано в сообщении.

Нарушителей власти обещают наказывать.

Органам госуправления, унитарным предприятиям, государственным предприятиям и учреждениям "рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки".

Делба также поручил Государственному таможенному комитету представлять сведения об объемах ввезенных в Абхазию елей и пихт, а также сведения о лицах, импортирующих указанные товары.

В Сухуме главная елка Абхазии ежегодно открывается официально 20 декабря на площади Свободы. Уже более 15 лет столичная мэрия устанавливает там искусственную елку.

МВД Сухум Новый год Абхазия Владимир Делба
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