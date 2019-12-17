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Гринпис посоветовал делать елки к Новому году из лапника, книг и гирлянд

Гринпис посоветовал делать елки к Новому году из лапника, книг и гирлянд
Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Экологи из организации "Гринпис Россия" советуют сделать елку к Новому году своими руками.

Говоря о том, из каких материалов лучше смастерить елку, специалисты Гринпис советуют делать ее из лапника, который можно собрать в лесу или бесплатно взять на елочных базарах. Также елку можно сделать из картона, книг или гирлянд, а также нарисовать на ткани. "Вариантов много, чем больше фантазии, тем интереснее ёлка", - отметил представитель пресс-службы организации в беседе с "Интерфаксом".

Гринпис также предлагает по возможности нарядить елку во дворе. "Только наряжать лучше бумажными, деревянными или стеклянными украшениями, нежели пластиковыми", - добавил представитель пресс-службы.

Игрушки лучше делать из наиболее натуральных и перерабатываемых материалов: стекло, металл, бумага, дерево. "Если накопилось много ленточек от покупок, можно их использовать. Кто-то украшает мандаринами", - уточнил представитель пресс-службы.

"Позиция по ёлкам у нас такая: если без елки не обойтись (не хотите делать её из подручных материалов или наряжать во дворе), лучше выбрать натуральную местную ёлку, проданную зарегистрированным елочным базаром, в минимальной упаковке, а лучше без нее вовсе", - сообщили в пресс-службе "Гринпис".

Как уточнил собеседник агентства, если уже приобретена искусственная ель, то ее следует использовать как можно дольше, вместо того, чтобы покупать новые.

Спор о том, какую елку приобретать на новый год - живую или искусственную - с точки зрения экологии поднимается не первый год. Экологи неоднократно выступали за приобретение натуральных елок, отмечая, что вред от утилизации искусственных для экологии значительнее, чем вырубка деревьев, выращенных на специальной плантации.

Гринпис Greenpeace

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