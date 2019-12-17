Гринпис посоветовал делать елки к Новому году из лапника, книг и гирлянд

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Экологи из организации "Гринпис Россия" советуют сделать елку к Новому году своими руками.

Говоря о том, из каких материалов лучше смастерить елку, специалисты Гринпис советуют делать ее из лапника, который можно собрать в лесу или бесплатно взять на елочных базарах. Также елку можно сделать из картона, книг или гирлянд, а также нарисовать на ткани. "Вариантов много, чем больше фантазии, тем интереснее ёлка", - отметил представитель пресс-службы организации в беседе с "Интерфаксом".

Гринпис также предлагает по возможности нарядить елку во дворе. "Только наряжать лучше бумажными, деревянными или стеклянными украшениями, нежели пластиковыми", - добавил представитель пресс-службы.

Игрушки лучше делать из наиболее натуральных и перерабатываемых материалов: стекло, металл, бумага, дерево. "Если накопилось много ленточек от покупок, можно их использовать. Кто-то украшает мандаринами", - уточнил представитель пресс-службы.

"Позиция по ёлкам у нас такая: если без елки не обойтись (не хотите делать её из подручных материалов или наряжать во дворе), лучше выбрать натуральную местную ёлку, проданную зарегистрированным елочным базаром, в минимальной упаковке, а лучше без нее вовсе", - сообщили в пресс-службе "Гринпис".

Как уточнил собеседник агентства, если уже приобретена искусственная ель, то ее следует использовать как можно дольше, вместо того, чтобы покупать новые.

Спор о том, какую елку приобретать на новый год - живую или искусственную - с точки зрения экологии поднимается не первый год. Экологи неоднократно выступали за приобретение натуральных елок, отмечая, что вред от утилизации искусственных для экологии значительнее, чем вырубка деревьев, выращенных на специальной плантации.