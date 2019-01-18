Челябинцам запретили выбрасывать новогодние елки в проруби

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Экологи предупреждают челябинцев от участия в акции, которая может привести к загрязнению Шершневского водохранилища, сообщает в пятницу пресс-служба регионального Минэкологии.

Речь идет об инициативе активистов объединения "Горожане", которые предложили не выбрасывать новогодние елки, а утопить их в проруби. При этом они ссылаются на аналогичный опыт в США и считают, что это поможет восстановить биосреду Шершневского водохранилища.

Однако эксперты Минэкологии уточняют, что в США елки затапливают только в выбранных специалистами озерах, а искусственному водоему древесина может нанести непоправимый вред.

"Затопленная древесина разлагается, и эти продукты зачастую бывают токсичными. Особое беспокойство экспертов вызывают фенолы, присутствующие в древесине как в свободном, так и в связанном виде. Вода, содержащая фенол, может быть опасной для человека, так как это вещество без труда проникает в организм через кожу", - отмечают экологи.

Чтобы не допустить загрязнения Шершней, на водоеме будет дежурить экологический патруль, говорится в сообщении.

Кром того, экоактивисты в предстоящие выходные организуют в Челябинске пункты приема новогодних елей для питомников животных.

"В воскресенье елки будут принимать от горожан на десяти площадках в разных районах Челябинска. Также новогоднее дерево можно самим привезти в питомник на северо-западе или благотворительный фонд "Спаси меня", - отмечается в сообщении.

Из собранных хвойных деревьев сотрудники питомников готовят витаминные добавки к питанию животных и подстилки.